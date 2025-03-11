рф поширювала фейки про "ядерну провокацію" України перед переговорами в Саудівській Аравії - ЦПД РНБО

Напередодні переговорів між делегаціями України та США у Саудівській Аравії пропаганда рф знову почала вкидати в інфопростір фейки про нібито підготовку Україною ядерної провокації. Про це повідомили у ЦПД РНБО у Telegram, пише УНН.



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У РНБО повідомили, що пропагандисти кремля стверджують, нібито "київський режим готує провокацію на курській АЕС". Подібні заяви не мають жодного зв’язку з реальністю. Тим більше, що це далеко не перші спроби росіян вкидати подібну дезінформацію.

Мета таких вкидів напередодні переговорів – це намагання створити ілюзію, нібито Україна насправді не хоче миру і готова на будь-які провокації для зриву переговорів. Насправді ж так кремль хоче послабити позиції України перед переговорами та намагається вбити клин між Києвом і Вашингтоном - йдеться у повідомленні.

В ЦПД РНБО попередили про нову хвилю інформаційних маніпуляцій в Україні