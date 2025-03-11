рф распространяла фейки о "ядерной провокации" Украины перед переговорами в Саудовской Аравии - ЦПД РНБО

Накануне переговоров между делегациями Украины и США в Саудовской Аравии пропаганда рф снова начала вбрасывать в информационное пространство фейки о якобы подготовке Украиной ядерной провокации. Об этом сообщили в ЦПД РНБО в Telegram, пишет УНН.



Детали

В РНБО сообщили, что пропагандисты кремля утверждают, будто "киевский режим готовит провокацию на курской АЭС". Подобные заявления не имеют никакого отношения к реальности. Тем более, что это далеко не первые попытки россиян вбрасывать подобную дезинформацию.

Цель таких вбросов накануне переговоров – это попытка создать иллюзию, будто Украина на самом деле не хочет мира и готова на любые провокации для срыва переговоров. На самом деле Кремль хочет ослабить позиции Украины перед переговорами и пытается вбить клин между Киевом и Вашингтоном