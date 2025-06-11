рф атакувала Україну балістичним "Іскандером" та 85 безпілотниками: знешкоджено 49 дронів

росія запустила вночі по Україні балістичну ракету та 85 безпілотників, знешкоджено 49 дронів, з яких 40 - збито, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.

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За даними Повітряних сил, у ніч на 11 червня ворог атакував 85-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф, Чауда, Гвардійське - ТОТ Криму, а також балістичною ракетою Іскандер-М із Курської області - рф.

"Основні напрямки повітряного удару - Харківщина, Донеччина та Одещина", - ідеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 49 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні, півночі та в центрі країни. 40 - збито вогневими засобами ураження, 9 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 14 локаціях, падіння збитих (уламки) у 2 локаціях", - сказано у повідомленні.

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