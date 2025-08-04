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рф атакувала Україну 162 дронами і "Кинджалом": знешкоджено 161 безпілотник

Київ • УНН

 • 630 перегляди

У ніч на 4 серпня Україна зазнала атаки 162 БпЛА та ракети Х-47 М2 "Кинджал". Сили ППО збили 161 ворожу ціль, зафіксовано одне влучання.

рф атакувала Україну 162 дронами і "Кинджалом": знешкоджено 161 безпілотник

росія з ночі запустила по Україні 162 безпілотники і аеробалістичну ракету "Кинджал", знешкоджено 161 дрон, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 4 серпня (із 19.30 3 серпня) ворог атакував 162-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Орел - рф, Гвардійське - ТОТ Криму, а також аеробалістичною ракетою Х-47 М2 "Кинджал".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 11.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 161 ворожий БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

"Зафіксовано влучання 1 БпЛА, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях на Одещині та Київщині", - ідеться у повідомленні.

Хмельниччина зазнала ворожої атаки, попередньо без жертв - ОВА04.08.25, 09:42 • 34560 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна
Курськ
Київська область
Одеська область
Х-47М2 «Кинджал»
Шахед-136
Крим
Україна