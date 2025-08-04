рф атаковала Украину 162 дронами и "Кинжалом": обезврежен 161 беспилотник

россия с ночи запустила по Украине 162 беспилотника и аэробаллистическую ракету "Кинжал", обезврежен 161 дрон, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.

По данным ВС ВСУ, в ночь на 4 августа (с 19.30 3 августа) враг атаковал 162-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Миллерово, Курск, Брянск, Орел - рф, Гвардейское - ВОТ Крыма, а также аэробаллистической ракетой Х-47 М2 "Кинжал".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 11.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 161 вражеский БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы различных типов на севере, юге, востоке и в центре страны