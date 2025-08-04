Хмельницкая область подверглась вражеской атаке, предварительно без жертв - ОВА
Киев • УНН
Утром Хмельницкая область была атакована. Предварительно, обошлось без травмированных и погибших.
Хмельницкая область утром подверглась атаке рф, сообщил в понедельник глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в Telegram, пишет УНН.
Только что враг атаковал область. Предварительно без травмированных или погибших
Это произошло на фоне сообщений Воздушных сил ВСУ о взлете вражеского МиГ-31К, "Кинжале" в направлении Хмельницкой области и предупреждений для Староконстантинова, а затем - о скоростной цели в Киевской области в направлении Житомирской области.
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Ранее сегодня Тюрин сообщал, что ранее во время сигнала "Воздушная тревога" воздушное пространство области было нарушено вражескими летательными объектами. Есть сбития. И что информации о повреждениях или травмированных не поступало.