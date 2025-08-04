Хмельниччина зазнала ворожої атаки, попередньо без жертв - ОВА

Хмельницька область вранці зазнала атаки рф, повідомив у понеділок голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у Telegram, пише УНН.

Щойно ворог атакував область. Попередньо без травмованих чи загиблих - написав Тюрін.

Це сталося на тлі повідомлень Повітряних сил ЗСУ про зліт ворожого МіГ-31К, "Кинджал" в напрямку Хмельниччини і попереджень для Старокостянтинова, а згодом - про швидкісну ціль на Київщині в напрямку Житомирщини.

Доповнення

Раніше сьогодні Тюрін повідомляв, що раніше під час сигналу "Повітряна тривога" повітряний простір області було порушено ворожими літальними об'єктами. Є збиття. І що інформації щодо пошкоджень чи травмованих не надходило.