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Хмельниччина зазнала ворожої атаки, попередньо без жертв - ОВА

Київ • УНН

 • 2130 перегляди

Вранці Хмельницька область була атакована. Попередньо, обійшлося без травмованих та загиблих.

Хмельниччина зазнала ворожої атаки, попередньо без жертв - ОВА

Хмельницька область вранці зазнала атаки рф, повідомив у понеділок голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у Telegram, пише УНН

Щойно ворог атакував область. Попередньо без травмованих чи загиблих

- написав Тюрін.

Це сталося на тлі повідомлень Повітряних сил ЗСУ про зліт ворожого МіГ-31К, "Кинджал" в напрямку Хмельниччини і попереджень для Старокостянтинова, а згодом - про швидкісну ціль на Київщині в напрямку Житомирщини.

Доповнення

Раніше сьогодні Тюрін повідомляв, що раніше під час сигналу "Повітряна тривога" повітряний простір області було порушено ворожими літальними об'єктами. Є збиття. І що інформації щодо пошкоджень чи травмованих не надходило.

Юлія Шрамко

Війна
Хмельницька область