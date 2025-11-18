рф атакувала Україну чотирма балістичними "Іскандерами", знешкоджено 101 зі 114 російських дронів

росія вночі атакувала Україну 4 балістичними ракетами, а також 114 дронами, 101 з яких збито або придушено, але є влучання чотирьох ракет та 13 безпілотників, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 18 листопада (з 20:00 17 листопада) ворог атакував чотирма балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської та Воронезької обл. – рф, та 114-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, – рф, Чауда - ТОТ АР Крим, близько 70 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 101 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 4 ракет та 13 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

рф атакувала залізницю: на Харківщині постраждав залізничник, пошкоджено депо, ремонтний цех і вокзал у Дніпрі