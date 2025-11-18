РФ атаковала Украину четырьмя баллистическими "Искандерами", обезврежен 101 из 114 российских дронов

Россия ночью атаковала Украину 4 баллистическими ракетами, а также 114 дронами, 101 из которых сбит или подавлен, но есть попадания четырех ракет и 13 беспилотников, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

Подробности

По данным ВС ВСУ, в ночь на 18 ноября (с 20:00 17 ноября) враг атаковал четырьмя баллистическими ракетами Искандер-М из Ростовской и Воронежской обл. – РФ, и 114-ю ударными БпЛА типа Shahed, Gerbera и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, – РФ, Чауда - ВОТ АР Крым, около 70 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбит/подавлен 101 вражеский БпЛА типа Shahed, Gerbera и дроны других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания 4 ракет и 13 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

рф атаковала железную дорогу: в Харьковской области пострадал железнодорожник, повреждены депо, ремонтный цех и вокзал в Днепре