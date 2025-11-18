РФ атаковала Украину четырьмя баллистическими "Искандерами", обезврежен 101 из 114 российских дронов
Киев • УНН
Ночью 18 ноября Россия атаковала Украину четырьмя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 114 ударными беспилотниками. Украинская ПВО сбила или подавила 101 вражеский БПЛА, но зафиксированы попадания 4 ракет и 13 ударных БПЛА на 15 локациях.
Подробности
По данным ВС ВСУ, в ночь на 18 ноября (с 20:00 17 ноября) враг атаковал четырьмя баллистическими ракетами Искандер-М из Ростовской и Воронежской обл. – РФ, и 114-ю ударными БпЛА типа Shahed, Gerbera и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, – РФ, Чауда - ВОТ АР Крым, около 70 из них – "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбит/подавлен 101 вражеский БпЛА типа Shahed, Gerbera и дроны других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания 4 ракет и 13 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях
