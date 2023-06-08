Резніков про "мирні плани" Китаю та Індонезії: хочуть бути посередниками на боці рф
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Поки що більшість «мирних планів», які озвучували азійські країни, є планами посередництва на боці росії. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час заходу «Великий день з NV. Діалоги про відновлення України», передає кореспондент УНН.
Резніков коментуючи справжні цілі «мирного плану» КНР зазначив, що Китай та низка інших країн дійсно хочуть суб’єктивізуватися і показати свою особливість.
Цитата
«Тому зараз йде змагання хто може бути тим посередником. Але в них є один нюанс: вони всі поки що хочуть бути посередниками на боці росії. Нам таке посередництво точно не підходить, тому що в них немає безсторонності, в них немає справжнього, незалежного медіаторства, тому почекаємо», - сказав Резніков.
Доповнення
Резніков розкритикував “мирний план Індонезії” зазначивши, що він схожий на російський план.
Заступник голови Офісу президента, дипломатичний радник Зеленського Ігор Жовква заявляв, що мирний план Києва — єдиний спосіб покласти край війні з росією і час для посередницьких зусиль минув.