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Мирний план України — єдиний спосіб покласти край війні, час посередницьких зусиль минув - Жовква

Мирний план України — єдиний спосіб покласти край війні, час посередницьких зусиль минув - Жовква

Київ • УНН

 • 601962 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. Мирний план Києва — єдиний спосіб покласти край війні з росією і час для посередницьких зусиль минув, заявив заступник голови Офісу президента, дипломатичний радник Зеленського Ігор Жовква, інформує УНН.

Деталі

Головний дипломатичний радник Ігор Жовква заявив агентству Reuters, що Україна не зацікавлена у припиненні вогню, що закріплює територіальні придбання росії, і хоче реалізації свого мирного плану, який передбачає повне виведення російських військ.

"Не може бути бразильського мирного плану, китайського мирного плану, південноафриканського мирного плану, коли ви говорите про війну в Україні", - сказав Жовква в інтерв'ю.

"У цей період відкритої війни нам не потрібні жодні посередники. Надто пізно для посередництва", - вказав він.

Жовква зазначив, що реакція на мирний план України із 10 пунктів була виключно позитивною на саміті G7.

"Жодна формула не викликала побоювань з боку країн G7", - додав він.

Щодо китайського посланця Жовква зазначив, що його було детально поінформовано про ситуацію на полі бою, на Запорізькій атомній електростанції, електромережах та депортації українських дітей до росії.

“Він слухав дуже уважно. Негайної відповіді не було… подивимося. Китай є мудрою країною, яка розуміє свою роль у міжнародних справах".

Доповнення

Цього місяця Зеленський вдався до серйозних спроб привернути увагу Глобального Півдня (термін, що позначає Латинську Америку, Африку та більшу частину Азії - ред.) у відповідь на мирні кроки деяких його членів. Він був присутній на саміті Ліги арабських держав у Саудівській Аравії 19 травня, де провів переговори зі спадковим принцом Мухаммедом бен Салманом та іншими делегаціями.

Потім він вилетів до Японії, де зустрівся з лідерами Індії та Індонезії – важливими голосами на глобальному Півдні – у кулуарах саміту G7 найбільших економічних держав у Хіросімі.

москва зміцнила зв'язки з державами Глобального Півдня під час війни в Україні, зокрема за рахунок продажу більшої частини своєї енергії Індії та Китаю.

У відповідь на західне ембарго на імпорт російської нафти морем росія працює над перенаправленням поставок зі своїх традиційних європейських ринків в Азію, Африку, Латинську Америку та на Близький Схід.

Китай, друга за величиною економіка у світі та головний торговий партнер України до війни, просував концепцію миру з 12 пунктів, яка закликає до припинення вогню, але не засуджує вторгнення та не зобов'язує росію піти з окупованих територій.

Пекін, який має тісні зв'язки з керівництвом росії, цього місяця направив до Києва та москви свого високопоставленого посланця Лі Хуейя для заохочення мирних переговорів.

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