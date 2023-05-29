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Мирный план Украины - единственный способ положить конец войне, время посреднических усилий прошло - Жовква

Киев • УНН

 • 601961 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Мирный план Киева — единственный способ положить конец войне с россией и время для посреднических усилий прошло, заявил заместитель главы Офиса президента, дипломатический советник Зеленского Игорь Жовква, информирует УНН.

Детали

Главный дипломатический советник Игорь Жовква заявил агентству Reuters, что Украина не заинтересована в прекращении огня, закрепляющего территориальные приобретения россии, и хочет реализации своего мирного плана, который предусматривает полный вывод российских войск.

"Не может быть бразильского мирного плана, китайского мирного плана, южноафриканского мирного плана, когда вы говорите о войне в Украине", — сказал Жовква в интервью.

"В этот период открытой войны нам не нужны никакие посредники. Слишком поздно для посредничества", — указал он.

Жовква отметил, что реакция на мирный план Украины из 10 пунктов была исключительно положительной на саммите G7.

"Ни одна формула не вызвала опасений со стороны стран G7", — добавил он.

Относительно китайского посланника Жовква отметил, что он был подробно проинформирован о ситуации на поле боя, на Запорожской атомной электростанции, электросетях и о депортации украинских детей в россию.

“Он слушал очень внимательно. Немедленного ответа не было… посмотрим. Китай является мудрой страной, которая понимает свою роль в международных делах".

Дополнение

В этом месяце Зеленский предпринял серьёзные попытки привлечь внимание Глобального Юга (термин, обозначающий Латинскую Америку, Африку и большую часть Азии - ред.) в ответ на мирные шаги некоторых его членов. Он присутствовал на саммите Лиги арабских государств в Саудовской Аравии 19 мая, где провёл переговоры с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом и другими делегациями.

Затем он вылетел в Японию, где встретился с лидерами Индии и Индонезии – важными голосами на глобальном Юге – в кулуарах саммита G7 крупнейших экономических держав в Хиросиме.

москва укрепила связи с государствами Глобального Юга во время войны в Украине, в частности за счет продажи большей части своей энергии Индии и Китаю.

В ответ на западное эмбарго на импорт российской нефти по морю россия работает над перенаправлением поставок со своих традиционных европейских рынков в Азию, Африку, Латинскую Америку и на Ближний Восток.

Китай, вторая по величине экономика в мире и главный торговый партнер Украины до войны, продвигал концепцию мира из 12 пунктов, которая призывает к прекращению огня, но не осуждает вторжение и не обязывает россию уйти с оккупированных территорий.

Пекин, который имеет тесные связи с руководством россии, в этом месяце направил в Киев и москву своего высокопоставленного посланника Ли Хуэйя для поощрения мирных переговоров.

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