Резников о "мирных планах" Китая и Индонезии: хотят быть посредниками на стороне рф
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. Пока что большинство «мирных планов», которые озвучивали азиатские страны, являются планами посредничества на стороне россии. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время мероприятия «Большой день с NV. Диалоги о восстановлении Украины», передает корреспондент УНН.
Резников комментируя истинные цели «мирного плана» КНР отметил, что Китай и ряд других стран действительно хотят субъективизироваться и показать свою особенность.
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«Поэтому сейчас идет соревнование кто может быть тем посредником. Но у них есть один нюанс: они все пока хотят быть посредниками на стороне россии. Нам такое посредничество точно не подходит, потому что у них нет беспристрастности, у них нет настоящего, независимого медиаторства, поэтому подождем», — сказал Резников.
Дополнение
Резников раскритиковал “мирный план Индонезии” отметив, что он похож на российский план.
Заместитель главы Офиса президента, дипломатический советник Зеленского Игорь Жовква заявлял, что мирный план Киева — единственный способ положить конец войне с россией и время для посреднических усилий истекло.