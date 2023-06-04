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Резніков про «мирний план» Індонезії: звучить як план росії

Київ • УНН

 • 445405 перегляди

КИЇВ. 4 червня. УНН. Міністр оборони Олексій Резніков розкритикував “мирний план Індонезії” зазначивши, що він схожий на російський план. Про це він сказав на форумі “Діалог Шангрі-Ла” в Сінгапурі, передає УНН з посиланням на SCMP.

Резніков про «мирний план» Індонезії: звучить як план росії

Цитата

“Я постараюся бути ввічливим. Це звучить як план росії, а не план Індонезії”, — сказав Резніков, перш ніж назвати цю пропозицію “дивним планом”, який з ним не обговорювався.

Резніков зазначив, що світові лідери, які бажають вести переговори, вишикувалися в “чергу”, але Україні потрібні “інструменти, щоб закінчити цю війну”.

Крім того, Резніков у своєму виступі висловив думку про те, що Китай, можливо, зможе переконати росію припинити війну як “старший брат” Москви.

Доповнення

Міністр оборони Індонезії Прабово Субіанто запропонував “мирний” план щодо війни в Україні. У МЗС України відреагували, зауваживши, що довготривалий мир в Україні означає звільнення українських територій від російської окупації, на що й спрямована формула миру Президента Володимира Зеленського, до реалізації якої запросили долучитися й Індонезію.

Пропозиція Індонезії відбулася після минулорічного візиту президента країни Джоко Відододо до Москви та Києва, де він запропонував виступити в ролі миротворця між їхніми лідерами та відновити мирні переговори. У той час він також був головою групи G20. План загалом передбачає припинення вогню, а також відведення військ на 15 км від лінії фронту, введення миротворців ООН і проведення референдуму на спірних територіях.

Президент України Володимир Зеленський торік запропонував мирний план із 10 пунктів, що закликає росію вивести всі свої війська з України.

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