Резников о «мирном плане» Индонезии: звучит как план россии
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Министр обороны Алексей Резников раскритиковал “мирный план Индонезии” отметив, что он похож на российский план. Об этом он сказал на форуме “Диалог Шангри-Ла” в Сингапуре, передает УНН со ссылкой на SCMP.
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“Я постараюсь быть вежливым. Это звучит как план россии, а не план Индонезии”, — сказал Резников, прежде чем назвать это предложение “странным планом”, который с ним не обсуждался.
Резников отметил, что мировые лидеры, желающие вести переговоры, выстроились в “очередь”, но Украине нужны “инструменты, чтобы закончить эту войну”.
Кроме того, Резников в своем выступлении высказал мысль о том, что Китай, возможно, сможет убедить россию прекратить войну как “старший брат” москвы.
Дополнение
Министр обороны Индонезии Прабово Субианто предложил “мирный” план относительно войны в Украине. В МИД Украины отреагировали, заметив, что долговременный мир в Украине означает освобождение украинских территорий от российской оккупации, на что и направлена формула мира Президента Владимира Зеленского, к реализации которой пригласили присоединиться и Индонезию.
Предложение Индонезии состоялось после визита в прошлом году президента страны Джоко Видодо в москву и Киев, где он предложил выступить в роли миротворца между их лидерами и возобновить мирные переговоры. В то время он также являлся председателем группы G20. План в целом предусматривает прекращение огня, а также отвод войск на 15 км от линии фронта, введение миротворцев ООН и проведение референдума на спорных территориях.
Президент Украины Владимир Зеленский в прошлом году предложил мирный план из 10 пунктов, призывающий россию вывести все свои войска из Украины.