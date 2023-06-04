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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Резников о «мирном плане» Индонезии: звучит как план россии

Киев • УНН

 • 445405 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. Министр обороны Алексей Резников раскритиковал “мирный план Индонезии” отметив, что он похож на российский план. Об этом он сказал на форуме “Диалог Шангри-Ла” в Сингапуре, передает УНН со ссылкой на SCMP.

Резников о «мирном плане» Индонезии: звучит как план россии

Цитата

“Я постараюсь быть вежливым. Это звучит как план россии, а не план Индонезии”, — сказал Резников, прежде чем назвать это предложение “странным планом”, который с ним не обсуждался.

Резников отметил, что мировые лидеры, желающие вести переговоры, выстроились в “очередь”, но Украине нужны “инструменты, чтобы закончить эту войну”.

Кроме того, Резников в своем выступлении высказал мысль о том, что Китай, возможно, сможет убедить россию прекратить войну как “старший брат” москвы.

Дополнение

Министр обороны Индонезии Прабово Субианто предложил “мирный” план относительно войны в Украине. В МИД Украины отреагировали, заметив, что долговременный мир в Украине означает освобождение украинских территорий от российской оккупации, на что и направлена формула мира Президента Владимира Зеленского, к реализации которой пригласили присоединиться и Индонезию.

Предложение Индонезии состоялось после визита в прошлом году президента страны Джоко Видодо в москву и Киев, где он предложил выступить в роли миротворца между их лидерами и возобновить мирные переговоры. В то время он также являлся председателем группы G20. План в целом предусматривает прекращение огня, а также отвод войск на 15 км от линии фронта, введение миротворцев ООН и проведение референдума на спорных территориях.

Президент Украины Владимир Зеленский в прошлом году предложил мирный план из 10 пунктов, призывающий россию вывести все свои войска из Украины.

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