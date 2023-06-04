Резников о «мирном плане» Индонезии: звучит как план россии

Цитата

“Я постараюсь быть вежливым. Это звучит как план россии, а не план Индонезии”, — сказал Резников, прежде чем назвать это предложение “странным планом”, который с ним не обсуждался.

Резников отметил, что мировые лидеры, желающие вести переговоры, выстроились в “очередь”, но Украине нужны “инструменты, чтобы закончить эту войну”.

Кроме того, Резников в своем выступлении высказал мысль о том, что Китай, возможно, сможет убедить россию прекратить войну как “старший брат” москвы.

Дополнение

Министр обороны Индонезии Прабово Субианто предложил “мирный” план относительно войны в Украине. В МИД Украины отреагировали, заметив, что долговременный мир в Украине означает освобождение украинских территорий от российской оккупации, на что и направлена формула мира Президента Владимира Зеленского, к реализации которой пригласили присоединиться и Индонезию.



Предложение Индонезии состоялось после визита в прошлом году президента страны Джоко Видодо в москву и Киев, где он предложил выступить в роли миротворца между их лидерами и возобновить мирные переговоры. В то время он также являлся председателем группы G20. План в целом предусматривает прекращение огня, а также отвод войск на 15 км от линии фронта, введение миротворцев ООН и проведение референдума на спорных территориях.

Президент Украины Владимир Зеленский в прошлом году предложил мирный план из 10 пунктов, призывающий россию вывести все свои войска из Украины.