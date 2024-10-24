Рекрутинг у "Резерв+" зібрав понад 2500 заяв менше ніж за тиждень
Київ • УНН
За менш ніж тиждень після запуску рекрутингу через "Резерв+" надійшло понад 2500 заяв від бажаючих. Система стає екосистемою сервісів для військовозобов'язаних та військових частин.
Охочі приєднатися до Сил оборони залишили вже понад 2500 заяв за менше ніж тиждень рекрутингу через "Резерв+", повідомили у Міноборони, пише УНН.
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"Минуло менше тижня після запуску рекрутингу через Резерв+, а кількість відгуків на вакансії вже перевалила за 2 500. Яскраве підтвердження, що на службу в Силах оборони є великий попит", - вказала Черногоренко у Facebook.
Як зазначили у Міноборони, тепер, якщо військова частина шукає людину на посаду, то можна розмістити вакансію через Lobby X - і вона з'явиться у "Резерв+".
Черногоренко зауважила, що "Резерв+" стає екосистемою сервісів не тільки для військовозобов’язаних, а й для військових частин. "Адже, тут можна і знайти свою бригаду, і закрити гарячу вакансію у своїй команді", - зазначила вона.
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