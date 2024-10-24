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Рекрутинг у "Резерв+" зібрав понад 2500 заяв менше ніж за тиждень

Київ • УНН

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За менш ніж тиждень після запуску рекрутингу через "Резерв+" надійшло понад 2500 заяв від бажаючих. Система стає екосистемою сервісів для військовозобов'язаних та військових частин.

Рекрутинг у "Резерв+" зібрав понад 2500 заяв менше ніж за тиждень

Охочі приєднатися до Сил оборони залишили вже понад 2500 заяв за менше ніж тиждень рекрутингу через "Резерв+", повідомили у Міноборони, пише УНН.

Деталі

"Минуло менше тижня після запуску рекрутингу через Резерв+, а кількість відгуків на вакансії вже перевалила за 2 500. Яскраве підтвердження, що на службу в Силах оборони є великий попит", - вказала Черногоренко у Facebook.

Як зазначили у Міноборони, тепер, якщо військова частина шукає людину на посаду, то можна розмістити вакансію через Lobby X - і вона з'явиться у "Резерв+".

Черногоренко зауважила, що "Резерв+" стає екосистемою сервісів не тільки для військовозобов’язаних, а й для військових частин. "Адже, тут можна і знайти свою бригаду, і закрити гарячу вакансію у своїй команді", - зазначила вона.

В "Армія+" запустили онлайн-навчання з військової справи: які курси доступні 24.10.24, 15:43 • 153880 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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