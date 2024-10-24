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Рекрутинг в "Резерв+" собрал более 2500 заявлений менее чем за неделю

Рекрутинг в "Резерв+" собрал более 2500 заявлений менее чем за неделю

Киев  •  УНН

13:44 • 3775 просмотра

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За менее чем неделю после запуска рекрутинга через «Резерв+» поступило более 2500 заявлений от желающих. Система становится экосистемой сервисов для военнообязанных и воинских частей.

Желающие присоединиться к Силам обороны оставили уже более 2 500 заявлений за менее чем неделю рекрутинга через приложение «Резерв+», сообщили в Минобороны, пишет УНН.

Детали

«Прошло меньше недели после запуска рекрутинга через Резерв+, а количество откликов на вакансии уже перевалило за 2 500. Яркое подтверждение, что на службу в Силах обороны есть большой спрос», - указала Черногоренко в Facebook.

Как отметили в Минобороны, теперь, если воинская часть ищет человека на должность, то можно разместить вакансию через Lobby X - и она появится в «Резерв+».

Черногоренко отметила, что «Резерв+» становится экосистемой сервисов не только для военнообязанных, но и для воинских частей. «Ведь здесь можно и найти свою бригаду, и закрыть горячую вакансию в своей команде», - отметила она.

В «Армия+» запустили онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны24 октября 2024, 12:43 • 22603 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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