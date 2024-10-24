В «Армия+» запустили онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны

ukenru
Эксклюзив
Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога
12:10 • 19707 просмотра

Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога

Эксклюзив
Безбарьерность в Украине на низком уровне, нужны большие и быстрые изменения - нардеп
11:04 • 45631 просмотра

Безбарьерность в Украине на низком уровне, нужны большие и быстрые изменения - нардеп

Эксклюзив
Скандалы с чиновниками бьют по имиджу Украины и вызывают возмущение военных - нардеп
09:59 • 63271 просмотра

Скандалы с чиновниками бьют по имиджу Украины и вызывают возмущение военных - нардеп

Эксклюзив
Бровары с теплом. Мэр города рассказал о первой неделе отопительного сезона
08:48 • 83475 просмотра

Бровары с теплом. Мэр города рассказал о первой неделе отопительного сезона

ЕС одобрил помощь Украине до 35 млрд евро с использованием доходов от активов рф: предусматривает кредит на 45 лет
06:53 • 101221 просмотра

ЕС одобрил помощь Украине до 35 млрд евро с использованием доходов от активов рф: предусматривает кредит на 45 лет

Эксклюзив
Популизм вместо результатов: эксперт раскритиковал заявления главы АРМА Думы
13:23 • 125431 просмотра

Популизм вместо результатов: эксперт раскритиковал заявления главы АРМА Думы

Эксклюзив
Необходимо выбрать хотя бы одно-два действия, которые будут расслаблять: сомнолог рассказала, как выработать привычку быстрее засыпать
13:00 • 136918 просмотра

Необходимо выбрать хотя бы одно-два действия, которые будут расслаблять: сомнолог рассказала, как выработать привычку быстрее засыпать

Эксклюзив
С каждым днем ситуация ухудшается: эксперт о дефиците водителей частных маршруток
23 октября 2024, 12:20 • 134722 просмотра

С каждым днем ситуация ухудшается: эксперт о дефиците водителей частных маршруток

Эксклюзив
Александр Рувин: электронный реестр вооружения - необходимый шаг к ускорению идентификации оружия рф
23 октября 2024, 11:58 • 129764 просмотра

Александр Рувин: электронный реестр вооружения - необходимый шаг к ускорению идентификации оружия рф

Эксклюзив
В ГПСУ не исключают возможные изменения в пересечении границы для мужчин с инвалидностью
23 октября 2024, 08:41 • 117972 просмотра

В ГПСУ не исключают возможные изменения в пересечении границы для мужчин с инвалидностью

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Орбан обвинил ЕС в попытке "свергнуть" его правительство в Венгрии

Орбан обвинил ЕС в попытке "свергнуть" его правительство в Венгрии

03:42 • 105904 просмотра
Войска рф нанесли более 300 ударов по Запорожской области - ОВА

Войска рф нанесли более 300 ударов по Запорожской области - ОВА

04:36 • 44031 просмотра
Обычные партнеры звезд: Лана Дель Рей и не только

Обычные партнеры звезд: Лана Дель Рей и не только

08:05 • 80073 просмотра
72-летний Лиам Нисон заявил, что уходит из боевиков

72-летний Лиам Нисон заявил, что уходит из боевиков

09:11 • 62999 просмотра
Управленческий провал: глава АРМА Дума отправляет осматривать активы в регионы своего заместителя по вопросам евроинтеграции

Управленческий провал: глава АРМА Дума отправляет осматривать активы в регионы своего заместителя по вопросам евроинтеграции

09:40 • 90429 просмотра
публикации
Управленческий провал: глава АРМА Дума отправляет осматривать активы в регионы своего заместителя по вопросам евроинтеграции

Управленческий провал: глава АРМА Дума отправляет осматривать активы в регионы своего заместителя по вопросам евроинтеграции

09:40 • 90429 просмотра
Глава АРМА Дума "случайно" намекнула, что ликвидация МСЭК - это ее заслуга

Глава АРМА Дума "случайно" намекнула, что ликвидация МСЭК - это ее заслуга

23 октября 2024, 12:13 • 140210 просмотра
Расследование с привкусом безнаказанности: действия главного юриста НБУ подрывают доверие к банковской системе

Расследование с привкусом безнаказанности: действия главного юриста НБУ подрывают доверие к банковской системе

23 октября 2024, 11:41 • 140083 просмотра
НАБУ за средства из бюджета приобрело себе тысячу медалей - тендер

НАБУ за средства из бюджета приобрело себе тысячу медалей - тендер

23 октября 2024, 11:02 • 141005 просмотра
"Чем младше ребенок, тем большим стрессом для него может быть развод родителей": психолог рассказала, как лучше говорить о разводе с детьми

"Чем младше ребенок, тем большим стрессом для него может быть развод родителей": психолог рассказала, как лучше говорить о разводе с детьми
Эксклюзив

23 октября 2024, 08:29 • 151381 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Соловий попала в очередной скандал из-за поцелуя с маленьким мальчиком

Соловий попала в очередной скандал из-за поцелуя с маленьким мальчиком

10:51 • 23921 просмотра
72-летний Лиам Нисон заявил, что уходит из боевиков

72-летний Лиам Нисон заявил, что уходит из боевиков

09:11 • 62999 просмотра
Обычные партнеры звезд: Лана Дель Рей и не только

Обычные партнеры звезд: Лана Дель Рей и не только

08:05 • 80073 просмотра
В США презентовали роскошный дом на колесах, стоимость которого стартует от 750 тыс. долларов

В США презентовали роскошный дом на колесах, стоимость которого стартует от 750 тыс. долларов

18:19 • 67163 просмотра
Приход Ла-Нинья откладывается до ноября, Эль-Нинья может сохраниться до марта 2025 года

Приход Ла-Нинья откладывается до ноября, Эль-Нинья может сохраниться до марта 2025 года

15:18 • 104825 просмотра
Актуальное
В «Армия+» запустили онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны

В «Армия+» запустили онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны

Киев  •  УНН

12:43 • 589 просмотра

Read in English

В приложении «Армия+» появился сервис онлайн-обучения с верифицированными материалами по военному делу. Доступны курсы по общей подготовке, полевому быту и беспилотным системам, а также планируется добавить новые направления.

В приложении для военных "Армия+" появились онлайн-обучения, которые помогут усовершенствовать свои знания, в частности, для службы в полевых условиях, сообщил в четверг глава Минобороны Рустем Умеров, передает УНН

В приложении Армия+ теперь есть сервис онлайн-обучения, где собраны верифицированные учебные материалы по военному делу. Это позволит нашим бойцам получать важные знания даже в полевых условиях

- сообщил Министр обороны Рустем Умеров.

Сейчас авторизованным в приложении военным доступны курсы по "Общей подготовке", "Быта в полевых условиях" и "Беспилотных систем". Каждый курс разделен на модули с уроками. После каждого модуля - тест для проверки знаний, а в конце курса - экзамен. 

Это поможет не просто получить информацию, а усвоить ее на практике, добавил Умеров. 

Он также указал, что сейчас в Минобороны работают  над новыми курсами, такими как "Связь на поле боя" и "Психологическая подготовка".

"Наша цель - обеспечить максимально эффективную подготовку каждого воина к современной войне. Ведь знания - это не только сила, это возможность сохранить жизнь и победить врага", - подчеркнул Умеров. 

Напомним 

В августе Президент Украины представил новое приложение "Армия+" для военнослужащих ВСУ. Приложение должно упростить бюрократические процессы и будет включать электронные рапорты, Армия ID, опросы и защищенную коммуникацию между воинами.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаТехнологии
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
facebookFacebook