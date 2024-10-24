В «Армия+» запустили онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны
Киев • УНН
В приложении «Армия+» появился сервис онлайн-обучения с верифицированными материалами по военному делу. Доступны курсы по общей подготовке, полевому быту и беспилотным системам, а также планируется добавить новые направления.
В приложении для военных "Армия+" появились онлайн-обучения, которые помогут усовершенствовать свои знания, в частности, для службы в полевых условиях, сообщил в четверг глава Минобороны Рустем Умеров, передает УНН.
В приложении Армия+ теперь есть сервис онлайн-обучения, где собраны верифицированные учебные материалы по военному делу. Это позволит нашим бойцам получать важные знания даже в полевых условиях
Сейчас авторизованным в приложении военным доступны курсы по "Общей подготовке", "Быта в полевых условиях" и "Беспилотных систем". Каждый курс разделен на модули с уроками. После каждого модуля - тест для проверки знаний, а в конце курса - экзамен.
Это поможет не просто получить информацию, а усвоить ее на практике, добавил Умеров.
Он также указал, что сейчас в Минобороны работают над новыми курсами, такими как "Связь на поле боя" и "Психологическая подготовка".
"Наша цель - обеспечить максимально эффективную подготовку каждого воина к современной войне. Ведь знания - это не только сила, это возможность сохранить жизнь и победить врага", - подчеркнул Умеров.
Напомним
В августе Президент Украины представил новое приложение "Армия+" для военнослужащих ВСУ. Приложение должно упростить бюрократические процессы и будет включать электронные рапорты, Армия ID, опросы и защищенную коммуникацию между воинами.