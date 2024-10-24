В «Армия+» запустили онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны

В приложении для военных "Армия+" появились онлайн-обучения, которые помогут усовершенствовать свои знания, в частности, для службы в полевых условиях, сообщил в четверг глава Минобороны Рустем Умеров, передает УНН.

В приложении Армия+ теперь есть сервис онлайн-обучения, где собраны верифицированные учебные материалы по военному делу. Это позволит нашим бойцам получать важные знания даже в полевых условиях - сообщил Министр обороны Рустем Умеров.

Сейчас авторизованным в приложении военным доступны курсы по "Общей подготовке", "Быта в полевых условиях" и "Беспилотных систем". Каждый курс разделен на модули с уроками. После каждого модуля - тест для проверки знаний, а в конце курса - экзамен.

Это поможет не просто получить информацию, а усвоить ее на практике, добавил Умеров.

Он также указал, что сейчас в Минобороны работают над новыми курсами, такими как "Связь на поле боя" и "Психологическая подготовка".

"Наша цель - обеспечить максимально эффективную подготовку каждого воина к современной войне. Ведь знания - это не только сила, это возможность сохранить жизнь и победить врага", - подчеркнул Умеров.

Напомним

В августе Президент Украины представил новое приложение "Армия+" для военнослужащих ВСУ. Приложение должно упростить бюрократические процессы и будет включать электронные рапорты, Армия ID, опросы и защищенную коммуникацию между воинами.