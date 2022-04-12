Reuters: Apple загрожує додаткові антимонопольні збори ЄС у розслідуванні потокової передачі музики
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Apple найближчими тижнями висунуть додаткове звинувачення в антимонопольних правилах ЄС у результаті розслідування, ініційованого скаргою Spotify. Правоохоронці ЄС посилюють свою справу проти американської компанії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Європейська комісія минулого року звинуватила виробника iPhone у спотворенні конкуренції на ринку потокової передачі музики через обмежувальні правила для свого App Store, які змушують розробників використовувати власну платіжну систему в додатках і не дають їм інформувати користувачів про інші варіанти покупки.
Такі вимоги також перевірялися в таких країнах, як Сполучені Штати та Великобританія.
Додаткові збори, викладені в так званій додатковій заяві про заперечення, зазвичай нараховуються компаніям, коли орган з питань конкуренції ЄС зібрав нові докази або змінив деякі елементи, щоб посилити свою аргументацію.
Комісія відмовилася від коментарів, у Apple - теж.
Згідно з новими технологічними правилами ЄС, які називаються Законом про цифрові ринки (DMA), узгодженими минулого місяця, така практика є незаконною. Однак у Apple та інших американських технологічних гігантів, на яких діють правила, буде кілька років до початку розгону.
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"До DMA залишилося ще два роки. Правила, ймовірно, почнуть діяти до Apple на початку 2024 року. Ось чому антимонопольні справи залишаються важливими", — сказав адвокат Демієн Герадін з Geradin Partners, який консультує кількох розробників додатків у інших справах проти Apple. .
Компанії, які порушують антимонопольні правила ЄС, загрожують штрафами в розмірі до 10% їхнього світового обороту та наказом відмовитися від антиконкурентної практики.
На додаток до розслідування потокової передачі музики, практика Apple в електронних книгах і Apple Pay також знаходяться в прицілі антимонопольного законодавства ЄС.
Шведський Spotify, найбільша в світі послуга передплати музики, є однією з найбільших світових історій успіху Європи у сфері споживчих технологій.