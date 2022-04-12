Reuters: Apple угрожает дополнительные антимонопольные сборы ЕС в расследовании потоковой передачи музыки

Детали

Европейская комиссия в прошлом году обвинила производителя iPhone в искажении конкуренции на рынке потоковой передачи музыки из-за ограничительных правил для своего App Store, которые заставляют разработчиков использовать собственную платежную систему в приложениях и не дают им информировать пользователей о других вариантах покупки.

Такие требования также проверялись в таких странах, как Соединенные Штаты и Великобритания.

Дополнительные сборы, изложенные в так называемом дополнительном заявлении об отрицании, обычно начисляются компаниям, когда орган по вопросам конкуренции ЕС собрал новые доказательства или изменил некоторые элементы, чтобы усилить свою аргументацию.

Комиссия отказалась от комментариев, у Apple - тоже.

В соответствии с новыми технологическими правилами ЕС, называемыми законом О цифровых рынках (DMA), согласованными в прошлом месяце, такая практика является незаконной. Однако у Apple и других американских технологических гигантов, на которых действуют правила, будет несколько лет до начала разгона.

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"До DMA осталось еще два года. Правила, вероятно, начнут действовать до Apple в начале 2024 года. Вот почему антимонопольные дела остаются важными", — сказал адвокат Дэмиен Герадин с Geradin Partners, который консультирует нескольких разработчиков приложений в других делах против Apple. .

Компании, нарушающие антимонопольные правила ЕС, грозят штрафами в размере до 10% их мирового оборота и приказом отказаться от антиконкурентной практики.

В дополнение к расследованию потоковой передачи музыки, практика Apple в электронных книгах и Apple Pay также находятся в прицеле антимонопольного законодательства ЕС.

Шведский Spotify, крупнейшая в мире услуга подписки, является одной из крупнейших мировых историй успеха Европы в сфере потребительских технологий.