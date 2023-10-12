Республіканці обрали кандидата на посаду спікера Палати представників США

Деталі

Щоб отримати посаду спікера Скалізу знадобиться 217 голосів на фінальному голосуванні. Поки незрозуміло, коли повний склад палати проведе голосування за нового спікера, але воно може відбутися вже в наступну середу, 18 жовтня.

Доповнення

58-річний Стів Скаліз позиціонує себе як об’єднавчий кандидат. Він підтримує надання допомоги Україні. Під час таємного голосування він переміг фаворита експрезидента США Дональда Трампа та відкритого скептика стосовно військової допомоги Києву Джима Джордана.

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Скаліз отримав ступінь бакалавра у Університеті штату Луїзіана в Батон-Руж. Перед тим, як стати членом Конгресу, він працював у Сенаті Луїзіани в 2008 році та був представником у Палаті представників штату (1996-2008).

Довідка

4 жовтян Палата представників США звільнила спікера Кевіна Маккарті. 216 конгресменів підтримали його відставку, проти голосували 210. Це вперше в історії США, коли спікера Палати представників звільняють достроково.