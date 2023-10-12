Республиканцы выбрали кандидата на должность спикера Палаты представителей США
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Члены Палаты представителей США от Республиканской партии выбрали кандидата на должность спикера после увольнения с должности Кевина Маккарти. Им стал республиканец, избранный от штата Луизиана. Об этом пишет CNN, передает УНН.
Детали
Чтобы получить должность спикера Скализу понадобится 217 голосов на финальном голосовании. Пока непонятно, когда полный состав палаты проведет голосование за нового спикера, но оно может состояться уже в следующую среду, 18 октября.
Дополнение
58-летний Стив Скализ позиционирует себя как объединительный кандидат. Он поддерживает предоставление помощи Украине. Во время тайного голосования он победил фаворита экс-президента США Дональда Трампа и открытого скептика в отношении военной помощи Киеву Джима Джордана.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп поддержал ультраконсерватора Джордана как претендента на кресло спикера Палаты представителей
Скализ получил степень бакалавра в Университете штата Луизиана в Батон-Руж. Перед тем, как стать членом Конгресса, он работал в Сенате Луизианы в 2008 году и был представителем в Палате представителей штата (1996-2008).
Справка
4 октября Палата представителей США уволила спикера Кевина Маккарти. 216 конгрессменов поддержали его отставку, против голосовали 210. Это впервые в истории США, когда спикера Палаты представителей увольняют досрочно.