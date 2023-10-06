Трамп підтримав ультраконсерватора Джордана як претендента на крісло спікера Палати представників

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«Він буде великим спікером Палати представників, і я його повністю і повністю підтримую!» - написав Трамп в соціальній мережі Truth Social.

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Джордан – конгресмен від штату Огайо, він дотримується ультраправих поглядів, прихильник консервативного крила республіканців. Вважається близьким союзником Трампа і одним із провідних законодавців Республіканської партії, які розслідують справу президента США Джо Байдена. Також, як повідомлялося, він виступав проти надання військової підтримки Україні.

Нагадаємо

Палата представників Конгресу США 3 жовтня вперше в історії США підтримала резолюцію щодо зняття республіканця Кевіна Маккарті з посади спікера Палати представників. За підтримку цієї резолюції проголосували 216 конгресменів (усі конгресмени-демократи та вісім республіканців), 210 були проти..