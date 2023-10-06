Трамп поддержал ультраконсерваторы Джордана как претендента на кресло спикера Палаты представителей
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Экс-президент США Дональд Трамп поддержал кандидатуру председателя юридического комитета Палаты представителей США Джима Джордана на должность спикера Палаты представителей, пишет УНН.
Цитата
«Он будет великим спикером Палаты представителей, и я его полностью и полностью поддерживаю!» - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Детали
Джордан – конгрессмен от штата Огайо, он придерживается ультраправых взглядов, сторонник консервативного крыла республиканцев. Считается близким союзником Трампа и одним из ведущих законодателей Республиканской партии, расследующих дело президента США Джо Байдена. Также, как сообщалось, он выступал против предоставления военной поддержки Украине.
Напомним
Палата представителей Конгресса США 3 октября впервые в истории США поддержала резолюцию о снятии республиканца Кевина Маккарти с поста спикера Палаты представителей. За поддержку этой резолюции проголосовали 216 конгрессменов (все конгрессмены-демократы и восемь республиканцев), 210 были против.