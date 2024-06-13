Рекордні дощі обрушилися на південь Флориди
Київ • УНН
Рекордна кількість опадів спричинила масові повені на півдні Флориди, в деяких районах випало понад 10 дюймів опадів, що призвело до небезпечних для життя підтоплень і сотень скасованих рейсів.
Рекордні опади спричинили масштабну повінь на півдні Флориди у США, пише УНН з посиланням на NBC News та BBC.
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Сильні зливи в середу призвели до затоплення багатьох вулиць Південної Флориди, що зупинило рух транспорту та змусило пасажирів здійснювати об'їзди.
Понад 8 мільйонів жителів було попереджено про раптову повінь в округах Маямі-Дейд, Бровард та Коллієр. У багатьох місцях кількість опадів досягла 5-6 дюймів (13 см), при цьому прогнози передбачають збільшення кількості злив у вихідні.
У Сарасоті, штат Флорида, за одну годину у вівторок увечері випало майже 4 дюйми (10 см) дощу, це найбільше, що місто коли-небудь бачило за одну годину.
Надвечір учора у Форт-Лодердейлі випало 12,83 дюйми (32,59 см) дощу. У Маямі - 9,82 дюйми (24,94 см), а Голлівуд - трохи більше ніж 10 дюймів (25,4 см).
Жителям півдня Флориди було рекомендовано залишатися вдома, подалі від доріг і вдалині від небезпечних вод після того, як "небезпечна для життя повінь" обрушилася на деякі з найбільш густонаселених регіонів штату. У четвер вранці діяло попередження про повінь у чотирьох округах, включаючи Маямі-Дейд. Тим часом входи та виходи в міжнародному аеропорту Форт-Лодердейл-Голлівуд були затоплені, а сотні рейсів в аеропорт і з нього були скасовані вчора.
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