Рекордное количество осадков вызвало массовые наводнения на юге Флориды, в некоторых районах выпало более 10 дюймов осадков, что привело к опасным для жизни подтоплениям и сотням отмененных рейсов.
Рекордные осадки вызвали масштабное наводнение на юге Флориды в США, пишет УНН со ссылкой на NBC News и BBC.
Детали
Сильные ливни в среду привели к затоплению многих улиц Южной Флориды, что остановило движение транспорта и заставило пассажиров совершать объезды.
Более 8 миллионов жителей были предупреждены о внезапном наводнении в округах Майами-Дейд, Бровард и Коллиер. Во многих местах количество осадков достигло 5-6 дюймов (13 см), при этом прогнозы предсказывают увеличение количества ливней в выходные.
В Сарасоте, штат Флорида, за один час во вторник вечером выпало почти 4 дюйма (10 см) дождя, это самое большое, что город когда-либо видел за один час.
К вечеру вчера в Форт-Лодердейле выпало 12,83 дюйма (32,59 см) дождя. В Майами - 9,82 дюйма (24,94 см), а Голливуд - чуть больше 10 дюймов (25,4 см).
Жителям юга Флориды было рекомендовано оставаться дома, подальше от дорог и вдали от опасных вод после того, как "опасное для жизни наводнение" обрушилось на некоторые из самых густонаселенных регионов штата. В четверг утром действовало предупреждение о наводнении в четырех округах, включая Майами-Дейд. Тем временем входы и выходы в международном аэропорту Форт-Лодердейл-Голливуд были затоплены, а сотни рейсов в аэропорт и из него были отменены вчера.
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