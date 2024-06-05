Реєстр прозорості запрацює у 2025 році, перед цим пройде тестування суб’єктів лобіювання – НАЗК
Київ • УНН
Запуск Реєстру прозорості, який є ключовою умовою повноцінного старту ринку лобіювання в Україні, планується до 1 січня 2025 року.
Реалізація Закону "Про лобіювання" планується до 1 січня 2025 року. Зараз вдосконалюються правила етичної поведінки суб’єктів лобіювання, на етапі тестування Реєстру будуть залучатися потенційні суб’єкти лобіювання.
Про це пише УНН, із посиланням на інформацію пресслужби НАЗК.
Деталі
Голова НАЗК Віктор Павлущик разом з представниками Європейської Бізнес Асоціації (EBA) обговорив низку питань щодо Закону "Про лобіювання".
Йдеться про визначення: на кого буде поширюватися дія?; чи можуть адвокати стати суб'єктами лобіювання?; як здійснюватиметься перевірка інформації в Реєстрі прозорості?
Відповідь представника НАЗК на сьогодні є наступною:
Запуск Реєстру прозорості є ключовою умовою повноцінного старту ринку лобіювання в Україні. Плануємо запустити Реєстр до 1 січня 2025 року.
Але перед майбутнім запуском проводиться активна підготовка:
- НАЗК працює над розробкою Реєстру прозорості, зокрема технічної документації. До цього процесу активно залучаємо проект міжнародної технічної допомоги, щоб не використовувати бюджетні кошти.
- Наразі НАЗК працює над Правилами етичної поведінки суб’єктів лобіювання
Павлущик додав, що потрібно консолідувати зусилля бізнесу, громадськості та НАЗК для того, аби Реєстр став зручним і прозорим інструментом для користувачів. Тому планується залучити потенційних суб’єктів лобіювання для участі в етапі тестування Реєстру на завершальному етапі його створення.
Також під час зустрічі обговорили обов'язки для бізнесу, відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері лобіювання, здійснення лобіювання без реєстрації тощо.
Представники Асоціації наголосили на важливих моментах, які потребують додаткового врегулювання.
Нагадаємо
Президент України підписав ухвалений 23 лютого 2024 року Парламентом Закон "Про лобіювання". Закон покликаний забезпечити прозорість впливу на державні процеси та відкритість взаємодії між владою, бізнесом і громадянським суспільством.
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