Реестр прозрачности заработает в 2025 году, перед этим пройдет тестирование субъектов лоббирования - НАПК

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT
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Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT

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Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист

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НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист
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НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист

С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине более 200 тысяч зданий - NYT
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С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине более 200 тысяч зданий - NYT

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В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ
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В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ

Эксклюзив
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В Украине действует разветвленная система агрокомпаний со связями с рф. Что известно

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Потребность в военных медиках велика - Минобороны

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Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
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Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

4 июня 2024, 06:04  •  174740 просмотра

Реестр прозрачности заработает в 2025 году, перед этим пройдет тестирование субъектов лоббирования - НАПК

Запуск Реестра прозрачности, являющегося ключевым условием полноценного старта рынка лоббирования в Украине, планируется до 1 января 2025 года.

Экономика •   •  603 просмотра
Реестр прозрачности заработает в 2025 году, перед этим пройдет тестирование субъектов лоббирования - НАПК

Зеленский обсудил с Сунаком усиление оборонного сотрудничества: приоритеты - ПВО и дальнобойное оружие

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком укрепление противовоздушной обороны Украины.

Война •   •  1141 просмотра
Зеленский обсудил с Сунаком усиление оборонного сотрудничества: приоритеты - ПВО и дальнобойное оружие

В процессе поставки 10 автоматических метеостанций и специализированная морская: как Финляндия помогает Украине модернизировать метеослужбу

Украина, по словам главы МВД, стремится автоматизировать процесс мониторинга погоды и прогнозирования опасных метеоявлений. Для этого необходимо оборудование, которое передают финские коллеги.

Общество •   •  1657 просмотра
В процессе поставки 10 автоматических метеостанций и специализированная морская: как Финляндия помогает Украине модернизировать метеослужбу

россияне 13 раз атаковали Днепропетровщину: ранены два человека

5 июня российские войска 13 раз атаковали Никопольский район, ранив двух мужчин в возрасте 24 и 48 лет и причинив вред зданиям, транспортным средствам и инфраструктуре.

Общество •   •  3170 просмотра
россияне 13 раз атаковали Днепропетровщину: ранены два человека

Во Львове остановили авто за рулем которого был 14-летний парень

14-летний мальчик был пойман за рулем BMW в центре Львова, и его отцу грозит штраф.

Криминал и ЧП •   •  2966 просмотра
Во Львове остановили авто за рулем которого был 14-летний парень

Завтра в течение суток будут применяться графики почасовых отключений - ”Укрэнерго"

6 июня в течение всего дня будут действовать почасовые графики отключения электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии, при этом возможны аварийные отключения для всех категорий потребителей в случае превышения лимитов.

Экономика •   •  4170 просмотра
Завтра в течение суток будут применяться графики почасовых отключений - ”Укрэнерго"

Тендерные закупки, обустройство фортификаций и наполнение бюджета: Кравченко провел совещание с правоохранителями Киевщины

Председатель Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко провел еженедельное совещание с региональными правоохранителями, на котором обсуждались тендерные закупки для восстановления жилья, разрушенного российскими оккупантами, строительство фортификационных сооружений, ситуация с безопасностью, экономическая стабильность, наполнение бюджета и соблюдение законности и порядка.

Война •   •  5662 просмотра
Тендерные закупки, обустройство фортификаций и наполнение бюджета: Кравченко провел совещание с правоохранителями Киевщины

В постоянном представительстве Украины при ООН в Нью-Йорке открыли выставку "Дневники войны: не услышанные голоса украинских детей"

Постоянное представительство Украины при ООН открыло в Нью-Йорке выставку под названием "Дневники войны: неслышные голоса украинских детей", на которой представлены личные истории детей, ставших свидетелями войны в Украине.

Война •   •  4770 просмотра
В постоянном представительстве Украины при ООН в Нью-Йорке открыли выставку "Дневники войны: не услышанные голоса украинских детей"

Высшее образование: в МОН разъяснили, какие изменения ждут при поступлении на магистратуру и аспирантуру

Министерство образования и науки обновило процедуру приема на соискание степеней бакалавра, магистра, доктора философии и доктора искусствоведения на 2024 год, увеличив поддержку высших учебных заведений в прифронтовых и приграничных регионах, повысив проходные баллы на магистерские программы и введя особые условия для абитуриентов с оккупированных территорий или районы, нарушенные активными военными действиями.

Общество •   •  4776 просмотра
Высшее образование: в МОН разъяснили, какие изменения ждут при поступлении на магистратуру и аспирантуру

россияне повредили или уничтожили более 2 тысяч объектов культурной инфраструктуры Украины - Минкульт

По данным Министерства культуры и информационной политики Украины, с начала полномасштабного российского вторжения российские войска уже повредили или разрушили 2003 объекта культурной инфраструктуры в Украине.

Война •   •  4955 просмотра
россияне повредили или уничтожили более 2 тысяч объектов культурной инфраструктуры Украины - Минкульт