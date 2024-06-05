Реестр прозрачности заработает в 2025 году, перед этим пройдет тестирование субъектов лоббирования - НАПК

Реализация закона" о лоббировании " планируется до 1 января 2025 года. Сейчас совершенствуются правила этического поведения субъектов лоббирования, на этапе тестирования реестра будут привлекаться потенциальные субъекты лоббирования.

Об этом пишет УНН, со ссылкой на информацию пресс-службы НАПК.

детали

Председатель НАПК Виктор Павлик вместе с представителями Европейской Бизнес ассоциации (EBA) обсудил ряд вопросов по Закону "о лоббировании".

Речь идет об определении: на кого будет распространяться действие?; могут ли адвокаты стать субъектами лоббирования?; как будет осуществляться проверка информации в реестре прозрачности?

Ответ представителя НАПК на сегодня является следующим:

Запуск реестра прозрачности является ключевым условием полноценного старта рынка лоббирования в Украине. Планируем запустить реестр до 1 января 2025 года. - отметил председатель НАПК.

Но перед предстоящим запуском проводится активная подготовка:

НАПК работает над разработкой реестра прозрачности, в частности технической документации. К этому процессу активно привлекаем проект международной технической помощи, чтобы не использовать бюджетные средства.

Сейчас НАПК работает над Правилами этического поведения субъектов лоббирования



Павлущик добавил, что нужно консолидировать усилия бизнеса, общественности и НАПК для того, чтобы реестр стал удобным и прозрачным инструментом для пользователей. Поэтому планируется привлечь потенциальных субъектов лоббирования для участия в этапе тестирования реестра на завершающем этапе его создания.

Также во время встречи обсудили обязанности для бизнеса, ответственность за нарушение требований законодательства в сфере лоббирования, осуществление лоббирования без регистрации и тому подобное.

Представители Ассоциации отметили важные моменты, требующие дополнительного урегулирования.

Напомним

Президент Украины подписал принятый 23 февраля 2024 года Парламентом Закон "о лоббировании". Закон призван обеспечить прозрачность влияния на государственные процессы и открытость взаимодействия между властью, бизнесом и гражданским обществом.

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