Контроль работников спецслужб усовершенствован: проверку деклараций и образа жизни будет осуществлять новое подразделение

В Украине планируют повысить эффективность финансового контроля специальных категорий декларантов. Для достижения цели, новосозданное антикоррупционное подразделение будет осуществлять контроль за представлением деклараций и проверять образ жизни работников спецслужб. Передает УНН со ссылкой на пресс службу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Проверку деклараций и мониторинг образа жизни работников спецслужб будет осуществлять отдельное новосозданное подразделение НАПК - информирует ведомство.

детали

Отмечается, что меры финансового контроля в отношении специальных категорий декларантов (сотрудников разведывательных органов и лиц, занимающих должности, связанные с государственной тайной) в НАПК будет осуществлять отдельное подразделение.

"Что позволено Юпитеру, не позволено быку": блогер обратил внимание на избирательность увольнений в офисе Генпрокурора после коррупционных скандалов

Как ожидается, это повысь эффективность финансового контроля в отношении специальных категорий декларантов (лиц, определенных в ст. 52-1 Закона Украины "О предотвращении коррупции"). Речь идет о проведении мониторинга образа жизни, полных проверок деклараций и контроля за своевременностью их представления.

справка

Ранее эти функции выполняло подразделение внутреннего контроля НАПК

Решение о создании самостоятельного подразделения-отдела осуществления мер финансового контроля в отношении отдельных категорий лиц-принято во исполнение рекомендаций по результатам внешней независимой оценки деятельности НАПК.

Коррупционные схемы и венгерские связи: политолог рассказал о главе Закарпатья, которого могут назначить в Офис Президента