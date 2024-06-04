Коррупционные схемы и венгерские связи: политолог рассказал о главе Закарпатья, которого могут назначить в Офис Президента
Киев • УНН
Эксперт также напомнил Миките скандальное заявление за неделю до начала полномасштабного вторжения россии. Тогда на праздновании Дня единства глава Закарпатья сказал, что "население россии – это наши братья".
Глава Закарпатской ОВА Виктор Микита имеет тесные связи с пропутинской Венгрией и фигурирует в ряде коррупционных схем на таможне, что является серьезным препятствием для его назначения заместителем руководителя Офиса Президента Зеленского. Об этом пишет политолог Алексей Курпас, анализируя возможное кадровое назначение Виктора Микиты.
"Это нормально, когда на важной должности в ОП во время войны будет работать человек, фактически зависимый от пропутинской Венгрии? Ответ очевиден – нет", - отмечает Алексей Курпас.
Он добавляет, что, по информации СМИ, многие члены семьи Микиты получили венгерские паспорта. Это, в частности, нынешняя жена Виктория, дочь Анастасия, брат жены Александр Бенедик и бывшая жена Людмила. А сам Микита имеет орден от антиукраинского министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.
"Тогда этот фанат Путина публично похвалил главу Закарпатской ОВА за работу с местными венграми. Более того, в Венгрии активно развивается бизнес (складские помещения), которым, по данным СМИ, формально владеют подставные лица, но реально Микита и известный контрабандист, на которого наложены санкции СНБО, Валерий Пересоляк", - заявляет Курпас.
Эксперт также напомнил Миките скандальное заявление за неделю до начала полномасштабного вторжения россии. Тогда на праздновании Дня единства глава Закарпатья сказал, что "население россии – это наши братья".
"Возникает вопрос – нужен ли на Банковой человек с таким отрицательным шлейфом? Вряд ли граждане России, контрабандисты и венгерское лобби из близкого окружения Микиты помогут ему принимать правильные проукраинские решения на должности заместителя руководителя Офиса. Да и хотелось бы узнать, считает ли он до сих пор россиян нашими братьями?.." - отмечает Курпас.
"Не менее интересно также окружение нового потенциального сотрудника Офиса Президента Зеленского. По информации журналистов-расследователей, советником Микиты является Павел Игоревич Котик, у которого российский паспорт и российский индивидуальный налоговый номер. Это информация из российских реестров. До полномасштабного вторжения г-н Котик не скрывал своих тесных связей с РФ: публиковал фото на Красной площади, а с днем рождения его поздравляли в соцсетях сотрудники группы компаний "Русская охрана", - пишет Курпас.
Он добавляет, что, по информации из разных источников, Виктор Микита почти 20 лет работал на разных должностях в СБУ и отметился активной "борьбой" с контрабандными схемами на таможне.
"Из-за этого среди коллег получил прозвище "Микита – бусы". И речь идет не об украшениях, а о микроавтобусах, с которых ежедневно собирали кэш. Кроме того, местные СМИ писали, что Микита занимался также контрабандой сигарет в ЕС и ввозом в Украину серой техники Apple", - отмечает политолог, добавляя, что ранее Микиту называли смотрящим по всей Закарпатской таможне, пишут местные журналисты.
Напомним, 3 июня народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram сообщил, что глава Закарпатской ОВА Виктор Микита станет заместителем главы Офиса Президента.
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