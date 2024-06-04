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Корупційні схеми та угорські зв’язки: політолог розповів про очільника Закарпаття, якого можуть призначити в Офіс Президента

Київ • УНН

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Експерт також пригадав Микиті скандальну заяву за тиждень до початку повномасштабного вторгнення росії. Тоді на святкування Дня єдності очільник Закарпаття сказав, що "населення росії - це наші брати".

Очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита має тісні зв’язки з пропутінською Угорщиною та фігурує у низці корупційних схем на митниці, що є серйозною перепоною для його призначення заступником керівника Офісу Президента Зеленського. Про це пише політолог Олексій Курпас, аналізуючи можливе кадрове призначення Віктора Микити, передає УНН.

"Чи нормально, коли на важливій посаді в ОП під час війни працюватиме людина, яка фактично залежна від пропутінської Угорщини? Відповідь очевидна – ні", - наголошує Олексій Курпас.

Він додає, що за інформацією ЗМІ, багато членів родини Микити отримали угорські паспорти. Це, зокрема, нинішня дружина Вікторія, донька Анастасія, брат дружини – Олександр Бенедик та колишня дружина – Людмила. А сам Микита має орден від антиукраїнського міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто.

"Тоді цей фанат путіна публічно похвалив голову Закарпатської ОВА за роботу з місцевими угорцями. Більше того, в Угорщині активно розвивається бізнес (складські приміщення), яким, за даними ЗМІ, формально володіють підставні особи, але реально – Микита та відомий контрабандист, на якого накладені санкції РНБО, Валерій Пересоляк", - заявляє Курпас.

Експерт також пригадав Микиті скандальну заяву за тиждень до початку повномасштабного вторгнення росії. Тоді на святкування Дня єдності очільник Закарпаття сказав, що "населення росії - це наші брати".

"Виникає питання – чи треба на Банковій людина з таким негативним шлейфом? Бо навряд чи громадяни росії, контрабандисти та угорське лобі з близького оточення Микити допоможуть йому приймати правильні проукраїнські рішення на посаді заступника керівника Офісу. Та й хотілося б дізнатися, чи й досі він вважає росіян нашими братами?...", - зазначає Курпас.

"Не менш цікавим є також оточення нового потенційного співробітника Офісу президента Зеленського. За інформацією журналістів-розслідувачів, радником Микити є такий собі Павло Ігорович Котик, який має російський паспорт та російський індивідуальний податковий номер. Це інформація з російських реєстрів. До повномасштабного вторгнення пан Котик не приховував своїх тісних зв’язків з рф: публікував фото на червоній площі, а з днем народження його у соцмережах вітали співробітники групи компаній "Русская охрана"", - пише Курпас.

Він додає, що за інформацією з різних джерел, Віктор Микита майже 20 років працював на різних посадах в СБУ та відзначився активною "боротьбою" із контрабандними схемами на митниці.

"Через це серед колег отримав прізвисько "Микита – буси". І мова тут не про прикраси, а про мікроавтобуси, з яких щоденно збирали кеш. Окрім того, місцеві ЗМІ писали, що Микита займався також контрабандою цигарок до ЄС та ввозом в Україну сірої техніки "Apple", - зазначає політолог, додаючи, що раніше Микиту називали "смотрящім" за усією Закарпатською митницею, пишуть місцеві журналісти. 

Нагадаємо, 3 червня народний депутат від партії Голос Ярослав Железняк у своєму Telegram повідомив, що Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита стане заступником голови Офісу президента.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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