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Контроль працівників спецслужб вдосконалено: перевірку декларацій та способу життя здійснюватиме новий підрозділ

Контроль працівників спецслужб вдосконалено: перевірку декларацій та способу життя здійснюватиме новий підрозділ

Київ • УНН

 • 22649 перегляди

В Україні створено новий підрозділ НАЗК для моніторингу співробітників спецслужби. Очікється підвищення ефективності фінансового контролю особливих категорій декларантів.

В Україні планують підвищити ефективність фінансового контролю спеціальних категорій декларантів. Для досягнення мети, новостворений антикорупційний підрозділ здійснюватиме контроль за поданням декларацій та перевірятиме спосіб життя працівників спецслужб. Передає УНН із посиланням на пресслужбу Національного агентства з питань запобігання корупції.

Перевірку декларацій та моніторинг способу життя працівників спецслужб здійснюватиме окремий новостворений підрозділ НАЗК  

 - інформує відомство.

Деталі

Зазначається, що заходи фінансового контролю стосовно спеціальних категорій декларантів (співробітників розвідувальних органів та осіб, які обіймають посади, пов’язані з державною таємницею) в НАЗК здійснюватиме окремий підрозділ.

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Як очікується, це підвищь ефективність фінансового контролю стосовно спеціальних категорій декларантів (осіб, визначених у ст. 52-1 Закону України "Про запобігання корупції"). Йдеться про проведення моніторингу способу життя, повних перевірок декларацій та контролю за своєчасністю їх подання. 

Довідка

Раніше ці функції виконував підрозділ внутрішнього контролю НАЗК

Рішення про створення самостійного підрозділу – Відділу здійснення заходів фінансового контролю стосовно окремих категорій осіб – ухвалено на виконання рекомендацій за результатами зовнішньої незалежної оцінки діяльності НАЗК.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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