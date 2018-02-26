Регуляторна служба відхилила проект Мінфіну про ліцензування лотерей

З 2015 року ринок очікує на ліцензійні умови від Мінфіну, однак на сьогодні вони представлені у неналежному вигляді і потребують змін, зазначила вона.

"Ми ще з 2015 року, з моменту ухвалення Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", неодноразово звертались до Мінфіну щодо прискорення підготовки ліцензійних умов і розробки їх у відповідності до вимог Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

Постійно каменем спотикання ставало те, що представники Мінфіну орієнтувались на засади Закону України "Про державні лотереї в Україні" та ігнорували законодавство про ліцензування видів господарської діяльності. За ці роки відбулась низка нарад, обмінів листами і пропозиціями. Однак, не зважаючи ні на що, поки Мінфін не привів свій проект ліцензійних умов у відповідність до Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", - повідомила К.Ляпіна.

У документів існують технічні та принципові розбіжності щодо ліцензійних умов для лотерейного ринку - зазначила голова ДРС.

"Законом про ліцензування чітко визначено: певні умови, які визначені законами, не мають фігурувати у ліцензійних умовах, бо вони діють доти, поки діє закон. Їх переписування у ліцензійні умови не змінить дію цих норм. На жаль, на сьогодні, діє норма, якою вимагається від компаній, які хочуть отримати ліцензію на лотерейну діяльність, досвід роботи на ринку України 10 років. Ця умова в українських реаліях призвела до того, що фактично таку ліцензію може отримати тільки один гравець", - написала вона.

Тож, існуючий проект ліцензійних умов призведе до монополізації лотерейного ринку, зауважила К.Ляпіна.

"Щодо створення монополії, то тут, дійсно, є проблема. Тому ми пропонуємо у ліцензійні умови не переносити норму про досвід роботи компанії на ринку України 10 років", - сказала вона.

К.Ляпіна також акцентувала увагу на відсутності у проекті ліцензування механізмів захисту легального ринку від тіньового.

"Законом про лотерейну діяльність передбачено наявність електронної системи, яка складається з систем оператора і центральної системи, що належить державі, в яку в онлайн-режимі повинна надходити інформація про всі операції з лотереями. Це єдиний спосіб вирішити проблеми. По-перше, захистити споживача від втручання, штучного обмеження фондів виграшів, штучного вибору переможця і т.д. По-друге, це забезпечить реальну фіскалізацію.

Тільки при наявності такої системи можна розуміти всі операції, які відбуваються. Ніяка вимога щодо наявності касових апаратів не вирішує проблему, бо ринок алкоголю на сьогодні нам чітко доводить, що незважаючи на тотальне використання касових апаратів, залишається велика чорна зона, яку так і не вдалося подолати", - пояснила К.Ляпіна.

Резюмуючи, вона зазначила, що існуючий проект ліцензійних умов не вирішує проблем лотерейного ринку та не забезпечить збільшення бюджетних надходжень.

Нагадаємо, проект ліцензування лотерей також відхилили в АМКУ, Нацбанку та Держказначействі.