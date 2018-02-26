Регуляторная служба отклонила проект Минфина о лицензировании лотерей

С 2015 года рынок ожидает лицензионные условия от Минфина, однако сегодня они представлены в ненадлежащем виде и требуют изменений, отметила она.

"Мы еще с 2015 года, с момента принятия Закона Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности", неоднократно обращались в Минфин по ускорению подготовки лицензионных условий и разработки их в соответствии с требованиями Закона Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности".

Постоянно камнем преткновения становилось то, что представители Минфина ориентировались на положения Закона Украины "о государственных лотереях в Украине" и игнорировали законодательство о лицензировании видов хозяйственной деятельности. За эти годы произошел ряд совещаний, обмен письмами и предложениями. Однако, несмотря ни на что, пока Минфин не привел свой проект лицензионных условий в соответствие с Законом Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности", - сообщила Ляпина.

В документах существуют технические и принципиальные разногласия относительно лицензионных условий для лотерейного рынка - отметила председатель ГРС.

"Законом о лицензировании четко обозначено: определенные условия, которые обозначены законами, которые не должны фигурировать в лицензионных условиях, потому что они действуют до тех пор, пока действует закон. Их переписка в лицензионные условия не изменит действие этих норм. К сожалению, на сегодня действует норма, которой требуется от компаний, которые хотят получить лицензию на лотерейную деятельность, опыт работы на рынке Украины 10 лет. Это условие в украинских реалиях привело к тому, что фактически такую ​​лицензию может получить только один игрок", - написала она.

Поэтому существующий проект лицензионных условий приведет к монополизации лотерейного рынка - отметила Ляпина.

"Относительно создания монополии, то, действительно, есть проблема. Поэтому мы предлагаем в лицензионные условия не переносить норму об опыте работы компании на рынке Украины 10 лет", - сказала она.

Ляпина также акцентировала внимание на отсутствии в проекте лицензирования механизмов защиты легального рынка от теневого.

"Законом о лотерейной деятельности предусмотрено наличие электронной системы, которая состоит из систем оператора и центральной системы, принадлежащей государству, в которую в онлайн-режиме должна поступать информация обо всех операциях с лотереями. Это единственный способ решить проблемы. Во-первых, защитить потребителя от вмешательства, искусственного ограничения фондов выигрышей, искусственного выбора победителя и т.д. Во-вторых, это обеспечит реальную фискализацию.

Только при наличии такой системы можно понимать все операции, которые происходят. Никакое требование о наличии кассовых аппаратов не решает проблему, так как рынок алкоголя сегодня нам четко доказывает, что несмотря на тотальное использование кассовых аппаратов, остается большая черная зона, которую так и не удалось преодолеть", - пояснила Ляпина.

Резюмируя, она отметила, что существующий проект лицензионных условий не решает проблем лотерейного рынка и не обеспечит увеличение бюджетных поступлений.

Напомним, проект лицензирования лотерей также отклонили в АМКУ, Нацбанка и Госказначействе.