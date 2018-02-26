Регуляторная служба отклонила проект Минфина о лицензировании лотерей

ukru
В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 62195 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 75494 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 78249 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107002 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100296 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104516 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111500 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117080 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122782 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134291 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Катал" военного на капоте в Днепре: правоохранители решают вопрос о правовой квалификации

"Катал" военного на капоте в Днепре: правоохранители решают вопрос о правовой квалификации

10 марта, 15:11 • 42897 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 58267 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 89042 просмотра
Когда в Киеве отключат отопление? Власти рассказали о важных факторах

Когда в Киеве отключат отопление? Власти рассказали о важных факторах

10 марта, 16:21 • 36588 просмотра
Вице-президент США рассказал, почему американцы не могут купить дом

Вице-президент США рассказал, почему американцы не могут купить дом

20:15 • 25539 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 89042 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

10 марта, 15:15 • 107002 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

10 марта, 09:54 • 119102 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 186448 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 219780 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 58267 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 101136 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 102923 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 109017 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 196624 просмотра
Актуальное
Регуляторная служба отклонила проект Минфина о лицензировании лотерей

Регуляторная служба отклонила проект Минфина о лицензировании лотерей

Киев  •  УНН

 • 4531 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Разработанный министерством финансов проект лицензирования лотерей противоречит действующему законодательству. Об этом в своем блоге написала председатель Государственной регулярной службы Украины Ксения Ляпина, передает УНН.

С 2015 года рынок ожидает лицензионные условия от Минфина, однако сегодня они представлены в ненадлежащем виде и требуют изменений, отметила она.

"Мы еще с 2015 года, с момента принятия Закона Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности", неоднократно обращались в Минфин по ускорению подготовки лицензионных условий и разработки их в соответствии с требованиями Закона Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности".

Постоянно камнем преткновения становилось то, что представители Минфина ориентировались на положения Закона Украины "о государственных лотереях в Украине" и игнорировали законодательство о лицензировании видов хозяйственной деятельности. За эти годы произошел ряд совещаний, обмен письмами и предложениями. Однако, несмотря ни на что, пока Минфин не привел свой проект лицензионных условий в соответствие с Законом Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности", - сообщила Ляпина.

В документах существуют технические и принципиальные разногласия относительно лицензионных условий для лотерейного рынка - отметила председатель ГРС.

"Законом о лицензировании четко обозначено: определенные условия, которые обозначены законами, которые не должны фигурировать в лицензионных условиях, потому что они действуют до тех пор, пока действует закон. Их переписка в лицензионные условия не изменит действие этих норм. К сожалению, на сегодня действует норма, которой требуется от компаний, которые хотят получить лицензию на лотерейную деятельность, опыт работы на рынке Украины 10 лет. Это условие в украинских реалиях привело к тому, что фактически такую ​​лицензию может получить только один игрок", - написала она.

Поэтому существующий проект лицензионных условий приведет к монополизации лотерейного рынка - отметила Ляпина.

"Относительно создания монополии, то, действительно, есть проблема. Поэтому мы предлагаем в лицензионные условия не переносить норму об опыте работы компании на рынке Украины 10 лет", - сказала она.

Ляпина также акцентировала внимание на отсутствии в проекте лицензирования механизмов защиты легального рынка от теневого.

"Законом о лотерейной деятельности предусмотрено наличие электронной системы, которая состоит из систем оператора и центральной системы, принадлежащей государству, в которую в онлайн-режиме должна поступать информация обо всех операциях с лотереями. Это единственный способ решить проблемы. Во-первых, защитить потребителя от вмешательства, искусственного ограничения фондов выигрышей, искусственного выбора победителя и т.д. Во-вторых, это обеспечит реальную фискализацию.

Только при наличии такой системы можно понимать все операции, которые происходят. Никакое требование о наличии кассовых аппаратов не решает проблему, так как рынок алкоголя сегодня нам четко доказывает, что несмотря на тотальное использование кассовых аппаратов, остается большая черная зона, которую так и не удалось преодолеть", - пояснила Ляпина.

Резюмируя, она отметила, что существующий проект лицензионных условий не решает проблем лотерейного рынка и не обеспечит увеличение бюджетных поступлений.

Напомним, проект лицензирования лотерей также отклонили в АМКУ, Нацбанка и Госказначействе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы