Регулятор ЄС рекомендував бустерну дозу від COVID-19 людям з ослабленим імунітетом

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Згідно з нещодавно проведеним дослідженням, третя (бустерна) доза вакцини допомагає організму з ослабленим після трансплантації органів імунітетом виробляти антитіла.

Відзначається, що немає прямих доказів того, що здатність виробляти антитіла захищає від коронавірусу, тому очікується, що додаткова доза підвищить захист у деяких пацієнтів.

Так, агентство оцінило дані для вакцини Comirnaty (BioNTech/Pfizer), що показують підвищення рівня антитіл, коли бустерна доза вводиться приблизно через шість місяців після другої дози у людей у віці від 18 до 55 років.

На підставі цих даних регулятор прийшов до висновку, що ревакцинація може розглядатися мінімум через шість місяців після другої дози для людей у віці 18 років і старше.

Там відзначили, що на національному рівні органи громадської охорони здоров'я можуть видавати офіційні рекомендації по використанню бустерних доз, беручи до уваги нові дані про ефективність і обмежені дані про безпеку.

За даними регулятора, ризик запальних захворювань серця або інших дуже рідкісних побічних ефектів після ревакцинації невідомий і ретельно відстежується.

Нагадаємо

ЗМІ писали, що ЕМА оголосить рішення стосовно впровадження третьої дози вакцини від коронавірусу на початку жовтня.



На початку вересня орган охорони здоров'я ЄС заявив, що терміновості в бустерной вакцинації від COVID-19 немає.

23 вересня Агентство США з контролю за продуктами і медикаментами дозволило бустерну дозу вакцини Pfizer і BioNTech COVID-19 для людей старше 65 років, які мають ризик важких захворювань.

Тим часом, в Україні поки що не розглядають можливість вакцинації населення бустерною або третьою дозою вакцини від COVID-19.