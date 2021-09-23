Регулятор ЕС примет решение о бустерной дозе Pfizer в начале октября
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) в начале октября примет решение о возможном использовании бустерной дозы вакцины Pfizer от COVID-19. Об этом Reuters сообщил источник, знакомый с ситуацией, передает УНН.
Детали
По словам источника, это будет первое решение регулятора ЕС по лекарственным препаратам в отношении бустеров после того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) санкционировало третью дозу Pfizer для лиц 65 лет и старше, а также для всех людей с высоким риском заболевания.
Цитата
“Решение EMA по поводу третьей дозы Pfizer ожидается в начале октября”, — сообщил источник.
Агентство отмечает, что в компании Pfizer и BioNTech отказались комментировать вопрос.
Ожидается, что компания Moderna также в этом месяце представит в EMA данные о своей бустерной дозе.
Напомним
В начале сентября орган здравоохранения ЕС заявил, что срочности в бустерной вакцинации от COVID-19 нету.
23 сентября Агентство США по контролю за продуктами и медикаментами позволило бустерную дозу вакцины Pfizer и BioNTech COVID-19 для людей старше 65 лет, которые имеют риск тяжелых заболеваний.
В то же время, в Украине пока не рассматривают возможность вакцинации населения бустерной или третьей дозой вакцины от COVID-19.