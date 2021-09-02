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Орган охорони здоров'я ЄС заявив, що терміновості в бустерній вакцинації від COVID-19 немає

Орган охорони здоров'я ЄС заявив, що терміновості в бустерній вакцинації від COVID-19 немає

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Європейський центр з профілактики та контролю захворюваності (ECDC) заявив в середу, що немає гострої необхідності в бустерних дозах вакцини від COVID-19 для повністю вакцинованих, пославшись на дані про ефективність щеплень, повідомляє УНН.

Цитата:

"Наявні наразі дані про ефективність вакцин... і тривалість захисту показують, що всі вакцини, дозволені в ЄС/ЄЕЗ, на сьогодні забезпечують високий рівень захисту від госпіталізації, важкого перебігу хвороби і смерті, пов'язаних з COVID-19, що дозволяє припустити, що немає термінової необхідності у введенні бустерних доз вакцини повністю вакцинованим особам..." - вказали у ECDC.

Деталі

У відомстві відзначили при цьому, що важливо розрізняти бустерні дози для людей, які адекватно відреагували на первинну вакцинацію, і додаткові дози для людей з ослабленою імунною системою, імунітет яких не відповів належним чином.

"При оцінці потреби в можливих бустерних дозах вакцини від COVID-19 з точки зору охорони громадського здоров'я важливо пам'ятати про основну мету стратегії вакцинації (запобігання важкого перебігу COVID-19)", - додали в органі охорони здоров'я ЄС.

Також там вказали, що для обгрунтування майбутньої політики щодо введення бустерних доз необхідно більше даних.

Доповнення

Німеччина і Франція оголосили, що з цього місяця почнуть вводити бустерні дози вакцини вразливим людям і людям з ослабленим імунітетом, щоб захистити громадян від більш заразного "Дельта"-варіанту.

У США також почали впроваджувати третю дозу вакцин Pfizer і Moderna людям з ослабленим імунітетом. Сполучені Штати планують ширше пропонувати бустерні дози з 20 вересня, якщо регулюючі органи країни вважатимуть це за необхідне. 

Ізраїль тим часом розпочав бустерну вакцинацію від COVID-19 усіх охочих.

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