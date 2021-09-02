Орган здравоохранения ЕС заявил, что срочности в бустерной вакцинации от COVID-19 нет
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) заявил в среду, что нет острой необходимости в бустерных дозах вакцины от COVID-19 для полностью вакцинированных, сославшись на данные об эффективности прививок, сообщает УНН.
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"Имеющиеся в настоящее время данные об эффективности вакцин... и продолжительности защиты показывают, что все вакцины, разрешенные в ЕС/ЕЭЗ, на сегодня обеспечивают высокий уровень защиты от госпитализации, тяжелого течения болезни и смерти, связанных с COVID-19, что позволяет предположить, что нет срочной необходимости в введении бустерных доз вакцины полностью вакцинированным лицам..." - указали в ECDC.
Детали
В ведомстве отметили при этом, что важно различать бустерные дозы для людей, которые адекватно отреагировали на первичную вакцинацию, и дополнительные дозы для людей с ослабленной иммунной системой, иммунитет которых не ответил должным образом.
"При оценке потребности в возможных бустерных дозах вакцины от COVID-19 с точки зрения общественного здравоохранения важно помнить об основной цели стратегии вакцинации (предотвращение тяжелого течения COVID-19)", - добавили в органе здравоохранения ЕС.
Также там указали, что для обоснования будущей политики по введению бустерных доз необходимо больше данных.
Дополнение
Германия и Франция объявили, что с этого месяца начнут вводить бустерные дозы вакцины уязвимым людям и людям с ослабленным иммунитетом, чтобы защитить граждан от более заразного "Дельта"-варианта.
В США также начали внедрять третью дозу вакцин Pfizer и Moderna людям с ослабленным иммунитетом. Соединенные Штаты планируют шире предлагать бустерные дозы с 20 сентября, если регулирующие органы страны сочтут это необходимым.
Израиль тем временем начал бустерную вакцинацию от COVID-19 всех желающих.