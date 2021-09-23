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Регулятор ЄС прийме рішення про бустерну дозу Pfizer на початку жовтня

Регулятор ЄС прийме рішення про бустерну дозу Pfizer на початку жовтня

Київ • УНН

 • 18452 перегляди

КИЇВ. 23 вересня. УНН. Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) на початку жовтня ухвалить рішення про можливе використання бустерної дози вакцини Pfizer від COVID-19. Про це Reuters повідомило джерело, знайоме з ситуацією, передає УНН.

Деталі

За словами джерела, це буде перше рішення регулятора ЄС з лікарських препаратів щодо бустерів після того, як Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) санкціонувало третю дозу Pfizer для осіб 65 років і старше, а також для всіх людей з високим ризиком захворювання.

Цитата

“Рішення EMA з приводу третьої дози Pfizer очікується на початку жовтня”, — повідомило джерело.

Агентство зазначає, що в компанії Pfizer і BioNTech відмовилися коментувати питання.

Очікується, що компанія Moderna також в цьому місяці представить в EMA дані про свою бустерну дозу.

Нагадаємо

На початку вересня орган охорони здоров’я ЄС заявив, що терміновості у бустерній вакцинації від COVID-19 немає.

23 вересня Агентство США з контролю за продуктами і медикаментами дозволило бустерну дозу вакцини Pfizer і BioNTech COVID-19 для людей старше 65 років, які мають ризик важких захворювань.

У той же час, в Україні поки не розглядають можливість вакцинації населення бустерною або третьою дозою вакцини від COVID-19.

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