У МОЗ відповіли, чи проводитимуть в Україні вакцинацію бустерною дозою

Цитата

“На цьому етапі — ні. Ми отримали багато інформації щодо потенційного ефекту бустерної або третьої дози. Однак дійсно, зараз це перебуває лише на етапі попередніх статей, які ще не говорять про її потенційний ефект. Окрім лише одного випадку: коли бустерна доза рекомендується для так званих імунокомпрометованих людей. Тобто тих людей, які хворіють на онкологічні хвороби або важкі соматичні”, — зазначив Кузін.

Нагадаємо

Орган охорони здоров’я ЄС заявив, що терміновості в бустерній вакцинації від COVID-19 немає.