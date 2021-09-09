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В Минздраве ответили, будут ли проводить в Украине вакцинацию бустерной дозой

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КИЕВ. 10 сентября. УНН. В Украине пока не рассматривают возможность вакцинации населения Бустерная или третьей дозой вакцины от COVID-19. Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин в прямом эфире ток-шоу “Право на власть”, пишет УНН.

Цитата

"На данном этапе - нет. Мы получили много информации относительно потенциального эффекта бустерной или третьей дозы. Однако действительно, сейчас это находится только на этапе предварительных статей, которые еще не говорят о ее потенциальном эффекте. Кроме только одного случая: когда бустерная доза рекомендуется для так называемых имунокомпрометованих людей. То есть тех людей, которые болеют онкологическими болезнями или тяжелыми соматическими", - отметил Кузин.

Напомним

Орган здравоохранения ЕС заявил, что срочности в бустерной вакцинации от COVID-19 нет.

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