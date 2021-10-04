Регулятор ЕС рекомендовал бустерную дозу от COVID-19 людям с ослабленным иммунитетом
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало вводить третью дозу вакцины от COVID-19 BioNTech/Pfizer и Moderna людям с ослабленным иммунитетом через 28 дней после второй дозы. Соответствующие рекомендации регулятор ЕС обнародовал на своем сайте, передает УНН.
Детали
Согласно недавно проведенным исследованиям, третья (бустерная) доза вакцины помогает организму с ослабленным после трансплантации органов иммунитетом вырабатывать антитела.
Отмечается, что нет прямых доказательств того, что способность вырабатывать антитела защищает от коронавируса, потому ожидается, что дополнительная доза повысит защиту у некоторых пациентов.
Так, агентство оценило данные для вакцины Comirnaty (BioNTech/Pfizer), показывающие повышение уровня антител, когда бустерная доза вводится примерно через шесть месяцев после второй дозы у людей в возрасте от 18 до 55 лет.
На основании этих данных регулятор пришел к выводу, что ревакцинация может рассматриваться минимум через шесть месяцев после второй дозы для людей в возрасте 18 лет и старше.
Там отметили, что на национальном уровне органы общественного здравоохранения могут издавать официальные рекомендации по использованию бустерных доз, принимая во внимание новые данные об эффективности и ограниченные данные о безопасности.
По данным регулятора, риск воспалительных заболеваний сердца или других очень редких побочных эффектов после ревакцинации неизвестен и тщательно отслеживается.
Напомним
СМИ писали, что ЕМА объявит решение касаемо внедрения третьей дозы вакцины от коронавируса в начале октября.
В начале сентября орган здравоохранения ЕС заявил, что срочности в бустерной вакцинации от COVID-19 нету.
23 сентября Агентство США по контролю за продуктами и медикаментами позволило бустерную дозу вакцины Pfizer и BioNTech COVID-19 для людей старше 65 лет, которые имеют риск тяжелых заболеваний.
Тем временем, в Украине пока не рассматривают возможность вакцинации населения бустерной или третьей дозой вакцины от COVID-19.