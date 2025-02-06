Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш залишає посаду
Київ • УНН
Ілля Євлаш оголосив про рішення піти з посади речника Повітряних сил ЗСУ, яку обіймав з березня 2024 року. У своєму прощальному зверненні він подякував колегам та відзначив, що цей період життя був для нього незабутнім.
Вирішив залишити посаду речника Повітряних сил Збройних Сил України. Про це повідомляє Ілля Євлаш, передає УНН.
Деталі
Український військовий Ілля Євлаш оголосив про своє рішення піти з посади 6 лютого на своїй сторінці у Facebook.
Прийшов час сказати "до зустрічі", мої Повітряні Сили
Євлаш подякував колегам і всім, хто був поруч, відзначивши підтримку та спільні досягнення. За його словами, служба у Повітряних силах стала для нього важливою частиною життя, а попереду – новий етап.
Для мене цей період життя був по-справжньому незабутнім.
Тут я знайшов нових друзів, тут ми зробили багато корисних речей, тут я закохався в Повітряні Сили.
Дякую тим, хто завжди був поруч, тим хто допомагав, підтримував і навіть тим, хто бажав упасти — без вас усе було б не так цікаво
Нагадаємо
Ілля Євлаш обіймав дану посаду з березня 2024 року, змінивши на ній Юрія Ігната. Ілля Євлаш проходив службу в Командуванні Сухопутних військ на посаді старшого офіцера служби звʼязків з громадськістю. Очолював службу звʼязків з громадськістю угруповання сил і засобів оборони міста Київ та пресслужбу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Речник східного угруповання військ.
Новим речником Повітряних Сил став Ілля Євлаш18.03.24, 17:49 • 24404 перегляди