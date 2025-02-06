Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш залишає посаду

Вирішив залишити посаду речника Повітряних сил Збройних Сил України. Про це повідомляє Ілля Євлаш, передає УНН.

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Український військовий Ілля Євлаш оголосив про своє рішення піти з посади 6 лютого на своїй сторінці у Facebook.

Прийшов час сказати "до зустрічі", мої Повітряні Сили - заявив Ілля Євлаш.

Євлаш подякував колегам і всім, хто був поруч, відзначивши підтримку та спільні досягнення. За його словами, служба у Повітряних силах стала для нього важливою частиною життя, а попереду – новий етап.

Для мене цей період життя був по-справжньому незабутнім.

Тут я знайшов нових друзів, тут ми зробили багато корисних речей, тут я закохався в Повітряні Сили.

Дякую тим, хто завжди був поруч, тим хто допомагав, підтримував і навіть тим, хто бажав упасти — без вас усе було б не так цікаво - додав Ілля Євлаш.

Нагадаємо

Ілля Євлаш обіймав дану посаду з березня 2024 року, змінивши на ній Юрія Ігната. Ілля Євлаш проходив службу в Командуванні Сухопутних військ на посаді старшого офіцера служби звʼязків з громадськістю. Очолював службу звʼязків з громадськістю угруповання сил і засобів оборони міста Київ та пресслужбу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Речник східного угруповання військ.

Новим речником Повітряних Сил став Ілля Євлаш