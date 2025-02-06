Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш покидает должность

Решил оставить должность спикера Воздушных сил Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает Илья Евлаш, передает УНН.

Детали

Украинский военный Илья Евлаш объявил о своем решении уйти с должности 6 февраля на своей странице в Facebook.

Пришло время сказать "до встречи", мои Воздушные Силы - заявил Илья Евлаш.

Евлаш поблагодарил коллег и всех, кто был рядом, отметив поддержку и совместные достижения. По его словам, служба в Воздушных силах стала для него важной частью жизни, а впереди - новый этап.

Для меня этот период жизни был по-настоящему незабываемым.

Здесь я нашел новых друзей, здесь мы сделали много полезных вещей, здесь я влюбился в Воздушные Силы.

Спасибо тем, кто всегда был рядом, тем кто помогал, поддерживал и даже тем, кто желал упасть - без вас все было бы не так интересно - добавил Илья Евлаш.

Напомним

Илья Евлаш занимал данную должность с марта 2024 года, сменив на ней Юрия Игната. Илья Евлаш проходил службу в Командовании Сухопутных войск в должности старшего офицера службы связей с общественностью. Возглавлял службу связей с общественностью группировки сил и средств обороны города Киев и пресс-службу оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Спикер восточной группировки войск.

Новым спикером Воздушных Сил стал Илья Евлаш