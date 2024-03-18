Новым спикером Воздушных Сил стал Илья Евлаш

Начальником службы связей с общественностью Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины назначен майор Илья Евлаш, передает УНН со ссылкой на Командование Воздушных сил.

Согласно приказу Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины № 480 от 15 марта 2024 года начальником службы связей с общественностью Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины назначен майор Евлаш Илья Олегович - говорится в сообщении.

Детали

Илья Евлаш проходил службу в командовании Сухопутных войск в должности старшего офицера службы связей с общественностью. Возглавлял службу связей с общественностью группировки сил и средств обороны города Киев и пресс-службу оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Спикер восточной группировки войск.

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