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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 22943 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 66447 перегляди

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Рашисти завдали черговий авіаракетний удар по Краматорську - мер

Рашисти завдали черговий авіаракетний удар по Краматорську - мер

Київ • УНН

 • 103602 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. Російські окупанти сьогодні завдали черговий авіаракетний удар по Краматорську у Донецькій області. Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко, інформує УНН.

Цитата

«Черговий авіаракетний удар по Краматорську. Попередньо, без жертв. На місці працюють спеціалісти вибухотехнічних служб, рятувальники», - написав Гончаренко у Facebook.

Доповнення

14 липня Краматорськ вранці зазнав ворожого авіаракетного удару.

13 липня повідомлялося про два ранкових удари по Краматорську.

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