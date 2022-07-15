Рашисти завдали черговий авіаракетний удар по Краматорську - мер

Цитата

«Черговий авіаракетний удар по Краматорську. Попередньо, без жертв. На місці працюють спеціалісти вибухотехнічних служб, рятувальники», - написав Гончаренко у Facebook.

Доповнення

14 липня Краматорськ вранці зазнав ворожого авіаракетного удару.

13 липня повідомлялося про два ранкових удари по Краматорську.