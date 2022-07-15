Рашисти завдали черговий авіаракетний удар по Краматорську - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Російські окупанти сьогодні завдали черговий авіаракетний удар по Краматорську у Донецькій області. Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко, інформує УНН.
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«Черговий авіаракетний удар по Краматорську. Попередньо, без жертв. На місці працюють спеціалісти вибухотехнічних служб, рятувальники», - написав Гончаренко у Facebook.
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14 липня Краматорськ вранці зазнав ворожого авіаракетного удару.
13 липня повідомлялося про два ранкових удари по Краматорську.