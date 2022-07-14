Краматорськ вранці зазнав ворожого авіаракетного удару - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Мер Краматорська Олександр Гончаренко повідомив про ранковий авіаракетний удар по цьому місту у Донецькій області, пише УНН.
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"Тривожний ранок. Авіаракетні удари по промисловій зоні Краматорська", - написав Гончаренко у Facebook.
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З його слів, відсутнє електропостачання у деяких частинах міста.
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Російські загарбники за 13 липня вбили ще трьох мирних жителів Донецької області, поранили п'ятьох.