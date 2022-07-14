Донеччина: росіяни вбили ще трьох мирних жителів

Цитата

"За 13 липня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 у Часовому Яру і 1 у Миколаївці. Ще 5 людей отримали поранення", - повідомив Кириленко у Telegram.

Він наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Доповнення

Ввечері 9 липня російські війська вдарили з "Ураганів" по п'ятиповерхівці у Часовому Яру на Донеччині. 13 липня в ДСНС України повідомили, що загинуло 48 людей.