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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Донецкая область: россияне убили еще троих мирных жителей

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 июля. УНН. Российские захватчики за 13 июля убили еще троих мирных жителей Донецкой области, ранили пятерых. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.

Цитата

"За 13 июля россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области: 2 в Часовом Яру и 1 в Николаевке. Еще 5 человек получили ранения", - сообщил Кириленко в Telegram.

Он подчеркнул, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Дополнение

Вечером 9 июля русские войска ударили из "Ураганов" по пятиэтажке в Часовом Яру Донецкой области. 13 июля в ГСЧС Украины сообщили, что погибло 48 человек.

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