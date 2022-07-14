Донецкая область: россияне убили еще троих мирных жителей
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Российские захватчики за 13 июля убили еще троих мирных жителей Донецкой области, ранили пятерых. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.
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"За 13 июля россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области: 2 в Часовом Яру и 1 в Николаевке. Еще 5 человек получили ранения", - сообщил Кириленко в Telegram.
Он подчеркнул, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Дополнение
Вечером 9 июля русские войска ударили из "Ураганов" по пятиэтажке в Часовом Яру Донецкой области. 13 июля в ГСЧС Украины сообщили, что погибло 48 человек.