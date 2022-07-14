Краматорск утром потерпел вражеского авиаракетного удара - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Мэр Краматорска Александр Гончаренко сообщил о утреннем авиаракетном ударе по этому городу в Донецкой области, пишет УНН.
Цитата
"Тревожное утро. Авиаракетные удары по промышленной зоне Краматорска", - написал Гончаренко в Facebook.
Детали
По его словам, отсутствует электроснабжение в некоторых частях города.
Дополнение
Российские захватчики за 13 июля убили еще троих мирных жителей Донецкой области, ранили пятерых.